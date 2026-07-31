Глобальные Xiaomi 18 Pro Max и Xiaomi 18 готовы к выходу

В базе европейского регулятора EEC появились сразу два новых смартфона Xiaomi с индексами 2609BPN61G и 2611FPNFAG. По данным источников, они относятся к будущей линейке флагманов Xiaomi 18, что указывает на подготовку устройств к глобальному запуску.

Предполагается, что модель 2611FPNFAG соответствует базовому Xiaomi 18, тогда как 2609BPN61G — Xiaomi 18 Pro Max. При этом Xiaomi 18 Pro, по предварительным данным, может не выйти за пределы китайского рынка.

Изображение Grok

Если информация подтвердится, компания изменит привычную стратегию: обычно сначала флагманы дебютируют в Китае в сентябре, а международная версия появляется лишь в первом квартале следующего года.

Ожидается, что серия Xiaomi 18 станет первой на базе нового процессора Snapdragon 8 Elite Gen 6. В линейку войдут Xiaomi 18, Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max. Также источники утверждают, что Xiaomi могла отказаться от выпуска Xiaomi 18 Ultra. Вместо него в августе может дебютировать складной Xiaomi 18 Fold с конструкцией, напоминающей Samsung Galaxy Z Fold 8, однако эта модель, вероятно, останется эксклюзивом китайского рынка.

