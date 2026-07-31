Samsung уже загрузила новейшую августовскую прошивку One UI для Galaxy S26 на свой сервер

На тестовых серверах замечена свежая сборка для международной версии смартфона

Мобильные телефоны

Инсайдер Tarun Vats сообщил, что на серверах Samsung обнаружена новая тестовая сборка One UI 8.5 для международной версии Galaxy S26 с модельным номером SM-S948B.

Прошивка получила номер S948BXXS4AZGD / S948BOXM4AZGD / S948BXXS4AZGD и пришла на смену более ранней версии U4AZG9.

Фото Samsung/tarunvats33

Официальный список изменений пока не раскрывается, однако подобные сборки обычно содержат исправления ошибок, оптимизацию производительности и подготовку новых функций перед выпуском более широкой тестовой или стабильной версии One UI 8.5.

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