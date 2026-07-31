Первый в мире смартфон с действительно «нулевой рамкой» вокруг экрана сравнили с iPhone 17 Pro. Его создала Tecno

Инсайдер Ice Universe опубликовал первые изображения нового концептуального смартфона Tecno, который называют первым устройством с экраном без рамки.

По его словам, разработчикам удалось полностью избавиться от видимой черной окантовки между дисплеем и корпусом, добившись эффекта 0 мм.

Фото Tecno/UniverseIce

В отличие от большинства современных смартфонов, где рамка лишь постепенно уменьшается, в новом концепте граница между экраном и боковой частью корпуса практически исчезает. Вокруг экрана видна только выступающая центральная часть корпуса.

Фото Tecno/UniverseIce

Речь идет не просто о более тонкой рамке, а о принципиально новом подходе к конструкции дисплея, создающем новый визуальный эффект.

Сравнение с iPhone 17 Pro. Фото Tecno/UniverseIce

Официальная презентация концептуального устройства состоится на мероприятии ShowStoppers в рамках выставки IFA 2026.

Фото Tecno/UniverseIce

Пока компания не раскрывает технические характеристики.