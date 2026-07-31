Intel впервые за 40 лет разрешила создавать чужие x86-процессоры на базе своих ядер

Ждем новые процессоры на ядрах Atom, но уже не от Intel

Компания Intel предоставила стартапу RosaicLabs лицензию на использование технологий процессоров семейства Atom, сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники. Сделка стала одним из самых необычных шагов Intel за последние десятилетия — компания крайне редко позволяет сторонним организациям разрабатывать собственные процессоры на основе ее x86-архитектуры.

Изображение: Intel

По данным агентства, RosaicLabs получит доступ к RTL-коду (Register Transfer Level), который используется на этапе проектирования микросхем. Это позволит стартапу создавать собственные системы-на-кристалле (SoC) с использованием энергоэффективных x86-ядер Intel. При этом будущие CPU могут производиться как на предприятиях Intel Foundry, так и на сторонних производственных площадках.

Intel практически отказалась от лицензирования своих процессорных технологий еще в конце 1980-х годов, опасаясь появления конкурентов на рынке x86-процессоров. Именно поэтому нынешнее соглашение рассматривается как разворот в стратегии компании.

Стартап RosaicLabs был зарегистрирован в мае 2026 года. По информации Reuters, компанию возглавляет венчурный инвестор Амарджит Гилл, который ранее участвовал в инвестиционных проектах вместе с нынешним генеральным директором Intel Лип-Бу Танем. Среди связанных с ними проектов упоминаются компании Nuvia и Rivos.

Сейчас RosaicLabs работает в режиме скрытой разработки и, как сообщается, привлекает около 10 млн долларов финансирования. При этом подробности будущих продуктов пока неизвестны: Intel не раскрывает, какие именно ядра Atom были переданы стартапу, а также на какие рынки будет ориентирована новая платформа.

По мнению аналитиков, Intel может использовать лицензирование своих технологий для выхода в специализированные сегменты, которые не являются ключевыми направлениями для самой компании. Такой подход позволит монетизировать наработки x86-архитектуры и одновременно расширить ее присутствие в новых областях.

Ни Intel, ни RosaicLabs официально не подтвердили информацию Reuters и не раскрыли детали соглашения.