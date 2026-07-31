Китай «решительно ответит» и защитит свои интересы, если Соединенные Штаты будут настаивать на запрете импорта новых китайских роботов и инверторов, о чем пишет Reuters.

Китай призвал Соединенные Штаты немедленно отменить эти меры и прекратить свои «ошибочные действия», заявив, что они дискриминируют и подавляют китайские компании и продукцию.

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Федеральная комиссия по связи США (FCC) во вторник опубликовала меры, направленные на защиту развития ИИ в США от угроз национальной безопасности и возвращение ключевых отраслей, которые, как ожидается, будут стремительно развиваться, в страну.

Китай заявил, что Федеральная комиссия связи проигнорировала неоднократные обращения Пекина и продолжила ужесточать ограничительные меры.

Министерство обвинило США в обобщении концепции национальной безопасности, назвав это «искажением рынка и односторонним запугиванием», игнорирующим интересы китайской и американской промышленности.