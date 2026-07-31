Первый в мире смартфон с «нулевой рамкой»: опубликовано официальное видео необычной новинки Tecno

Он дебютирует на выставке IFA 2026

Компания Tecno опубликовала первое официальное видео своего концептуального смартфона Next-Gen Bezelless Concept Phone, главной особенностью которого стал дисплей с заявленной «нулевой рамкой».

Кадр из видео

Производитель утверждает, что полностью устранил видимую черную окантовку между экраном и корпусом, обеспечив максимально цельное изображение.

В 21-секундном ролике показано устройство серебристого цвета с интерфейсом HiOS 16 на базе Android. Смартфон демонстрирует яркие обои, виджеты и приложения, а экран занимает практически всю переднюю панель. При этом фронтальная камера расположена в небольшом отверстии в дисплее.

Официальная премьера Next-Gen Bezelless Concept Phone состоится на выставке IFA 2026.

