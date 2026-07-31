Samsung удержала лидерство, Apple резко нарастила поставки, а Xiaomi заняла третье место на рынке смартфонов

По данным аналитической компании Omdia, во втором квартале 2026 года мировые поставки смартфонов составили 272 млн устройств, что на 6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Одной из главных причин спада стал продолжающийся рост цен на память и другие ключевые компоненты, из-за которого производителям пришлось пересматривать ассортимент и ценовую политику.

Аналитики отмечают, что отрасль постепенно отказывается от стратегии максимального наращивания поставок. Вместо этого компании сосредоточились на повышении средней цены устройств и сохранении рентабельности.

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По прогнозам Omdia, высокая стоимость комплектующих продолжит негативно влиять на рынок и во втором полугодии, поэтому возвращение к росту поставок маловероятно до снижения цен на основные компоненты.

Лидером мирового рынка по итогам квартала осталась Samsung, которая стала единственным производителем смартфонов на базе Android из первой пятерки, сумевшим увеличить поставки в годовом выражении.

Apple, благодаря успешным продажам серии iPhone 17, нарастила поставки сразу на 23% и заняла 20% мирового рынка — это рекордный показатель компании для второго квартала. В первую пятерку также вошли Xiaomi, Oppo и Vivo с долями рынка 11%, 10% и 8% соответственно.

