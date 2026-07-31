Батарея на 10 000 мАч, которая рассчитана на 7 лет, 80 Вт, 120 Гц и две 50-мегапиксельные камеры: Oppo A7 Pro Max получит три фирменные технологии управления аккумулятором

Oppo A7 Pro Max получит рекордную батарею, а также сразу два сертификата качества и энергоэффективности

Компания Oppo официально подтвердила, что 4 августа представит смартфон Oppo A7 Pro Max. Главной особенностью новинки станет аккумулятор емкостью 10 000 мА•ч — производитель заявляет, что он сохранит работоспособность в течение семи лет, что станет рекордным показателем для смартфонов бренда.

По данным Oppo, A7 Pro Max использует сразу три фирменные технологии управления аккумулятором. В их числе — кремниевый анод нового поколения с запатентованными сферическими кремниевыми материалами, алгоритм продления срока службы батареи с оптимизацией на системном уровне и интеллектуальная система управления питанием на базе пяти специализированных микросхем.

Фото Oppo/mydrivers

Благодаря этому смартфон стал первым устройством в отрасли, одновременно получившим золотой сертификат качества аккумулятора и золотой сертификат энергоэффективности первого уровня, выданные Китайским центром сертификации качества.

Oppo A7 Pro Max получил плоскую рамку, горизонтальный блок камер и рельефную текстуру задней панели. Покупателям предложат три расцветки: Riding the Waves, Orange Front и Distant Mountain Black.

Oppo A7 Pro Max получит 6,78-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц, платформу Snapdragon 4 Gen 5, до 12 ГБ оперативной памяти, боковой сканер отпечатков пальцев и 3,5-мм разъем для наушников. Основная камера будет включать датчики разрешением 50 и 2 Мп, а фронтальная — 50-мегапиксельный сенсор. Смартфон будет работать под управлением Android 16 с оболочкой ColorOS 16.

Фото Oppo/mydrivers

Смартфон уже доступен для предварительного заказа в Китае, а покупателям обещают бонусы общей стоимостью 1047 юаней.