285 рублей за два аккумулятора ААА с емкостью 13 800 мАч и зарядкой по USB-C — что могло пойти не так? Энтузиаст протестировал фантастические элементы LIKEKALA

Пользователь форума MySKU под ником INN36 протестировал комплект перезаряжаемых AAA-аккумуляторов LIKEKALA с разъемом USB Type-C, продавец которых заявлял емкость 13 800 мА·ч на каждый элемент. Проверка показала, что реальные характеристики оказались в десятки раз ниже.

Изображение: Ozon

Комплект из двух аккумуляторов, приобретенный на Ozon, обошелся в 285 рублей. Для заявленной емкости в 13 800 мАч — это просто какая-то фантастика. Но уже первое измерение показало, что ничего фантастического в аккумуляторах нет.

Во время зарядки аккумулятор потреблял около 0,19 А при напряжении 5,2 В и полностью зарядился примерно за полтора часа. По расчетам автора теста, если бы заявленная емкость действительно соответствовала заявленной, зарядка при таких параметрах заняла бы около 20 часов.

После этого энтузиаст провел тест разрядки. При нагрузке 100 мА реальная емкость на выходном напряжении 1,5 В составила около 380 мА·ч. Это значительно меньше заявленных 13 800 мА·ч и даже уступает качественным одноразовым щелочным батарейкам, которые обычно обеспечивают более 1000 мА·ч.

Изображение: INN36 / mysku.club

К слову, масса каждого аккумулятора составила всего около 7,5 грамма.

Разборка аккумулятора показала, что внутри находится небольшой литиевый элемент емкостью всего 180 мА·ч при напряжении 3,7 В и компактная электронная плата, отвечающая за зарядку и преобразование напряжения.

Автор теста отмечает, что на различных торговых площадках регулярно встречаются аккумуляторы с явно нереалистичными заявленными параметрами, поэтому при покупке подобных устройств стоит с осторожностью относиться к слишком привлекательным обещаниям продавцов.