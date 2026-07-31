Тонкая зарядка размером с банковскую карту: представлен GaN-адаптер Cuktech No. 6 Air с мощностью 90 Вт

Компания Cuktech начала продажи компактного сетевого адаптера No. 6 GaN Power Card Air. Главным отличием новой модели стало увеличение максимальной мощности одного порта с 65 до 90 Вт.

Производитель отмечает, что зарядное устройство выполнено в ультратонком корпусе, сопоставимом по размерам с банковской картой (без учета толщины), поэтому его удобно носить в кармане. Конструкция получила обновленные складные контакты с полузакрытым защитным механизмом, соответствующим требованиям безопасности, а также усиленную центральную часть, которая должна сделать подключение более надежным и долговечным.

Фото Cuktech

Фото Cuktech

Максимальная выходная мощность достигает 90 Вт. По данным компании, этого достаточно, чтобы зарядить Xiaomi 17 Pro примерно до 70% всего за 30 минут. Также заявлена возможность длительной работы на мощности до 65 Вт без заметного перегрева или снижения производительности.

Устройство поддерживает протокол ADC 2.0 и совместимо с Xiaomi Surge Charge, PPS, USB PD, UFCS, FCP и SCP, что позволяет использовать его для зарядки смартфонов, планшетов и ноутбуков разных производителей.

Фото Cuktech

В Китае устройство оценили в 119 юаней.