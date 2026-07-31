Представлена память DDR5 MRDIMM со скоростью 14400 МТ/с и емкостью 96 ГБ от Micron

Модули памяти DDR5 MRDIMM (Multiplexed Dual In-line Memory Modules) для серверов можно разделить на поколения в зависимости от поддерживаемой скорости передачи данных.

Процессоры Intel Xeon 6 с высокой производительностью поддерживают модули Gen2 со скоростью до 8800 МТ/с, процессоры AMD Epyc 9006 поддерживают модули DDR5 MRDIMM Gen2 со скоростью до 12800 МТ/с, а компания Renesas на этой неделе анонсировала чипсет для продуктов Gen3 со скоростью 16000 МТ/с.

Фото Micron/ithome

Компания Micron уже указала на своем официальном сайте продукт DDR5 MRDIMM с артикулом MTC20F2085S1HC88XD1. Его скорость передачи данных составляет 14400 МТ/с, что находится между поколениями Gen2 и Gen3 . В настоящее время на рынке нет процессоров, поддерживающих эту скорость.

Данный продукт имеет емкость 96 ГБ, основан на 24-гигабитном чипе DDR5 DRAM со скоростью 7,2 Гбит/с и работает в диапазоне температур от 0 до +95 °С.