Компактный вентилятор-циркулятор со встроенной батареей, подсветкой и даже поддержкой Matter. Представлен необычный SwitchBot Battery Circulator Fan 2 Pro
Он заряжается по USB-C
Компания SwitchBot представила портативный вентилятор Battery Circulator Fan 2 Pro. Новинка получила встроенный аккумулятор, поддержку стандарта Matter и несколько необычных возможностей, выходящих за рамки привычного вентилятора.
Главной особенностью устройства стал встроенный аккумулятор, обеспечивающий до 70 часов автономной работы на одной зарядке. Это позволяет использовать прибор не только дома, но и, например, брать с собой на дачу, на пикники или в поездки. Заряжается Battery Circulator Fan 2 Pro как от сетевого адаптера, так и через разъем USB Type-C.
Помимо обычного охлаждения, новинка предназначена для улучшения циркуляции воздуха в помещении. Она помогает равномерно распределять прохладный воздух от кондиционера или увлажненный поток от увлажнителя, повышая эффективность работы климатической техники. Кроме того, в конструкции предусмотрены сменный воздушный фильтр и картридж для ароматизации воздуха.
По данным SwitchBot, вентилятор создает воздушный поток объемом до 477 CFM, что примерно на 48% больше по сравнению с предыдущей моделью. Эффективная дальность циркуляции воздуха достигает 33 метров.
В основе устройства лежит бесщеточный двигатель постоянного тока мощностью 24 Вт. При минимальной скорости уровень шума составляет всего 21 дБ, поэтому вентилятор подходит для использования ночью. В устройстве реализована подсветка, что позволяет использовать прибор в качестве прикроватного ночника.
Для упрощения обслуживания конструкция сделана полностью разборной: пользователь может снять защитные решетки, лопасти и фильтр, чтобы быстро очистить их от пыли и загрязнений.
Управлять вентилятором можно несколькими способами: с помощью сенсорных кнопок на корпусе, комплектного пульта дистанционного управления или через систему умного дома. Одним из главных нововведений стала полноценная поддержка стандарта Matter — теперь Battery Circulator Fan 2 Pro подключается к совместимым экосистемам напрямую и не требует фирменного хаба SwitchBot, как это было у предыдущей модели.
SwitchBot Battery Circulator Fan 2 Pro уже поступил в продажу по цене 120 долларов. Покупателям доступны два цвета — черный и белый.
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