Компактный вентилятор-циркулятор со встроенной батареей, подсветкой и даже поддержкой Matter. Представлен необычный SwitchBot Battery Circulator Fan 2 Pro

Компания SwitchBot представила портативный вентилятор Battery Circulator Fan 2 Pro. Новинка получила встроенный аккумулятор, поддержку стандарта Matter и несколько необычных возможностей, выходящих за рамки привычного вентилятора.

Изображение: SwitchBot

Главной особенностью устройства стал встроенный аккумулятор, обеспечивающий до 70 часов автономной работы на одной зарядке. Это позволяет использовать прибор не только дома, но и, например, брать с собой на дачу, на пикники или в поездки. Заряжается Battery Circulator Fan 2 Pro как от сетевого адаптера, так и через разъем USB Type-C.

Помимо обычного охлаждения, новинка предназначена для улучшения циркуляции воздуха в помещении. Она помогает равномерно распределять прохладный воздух от кондиционера или увлажненный поток от увлажнителя, повышая эффективность работы климатической техники. Кроме того, в конструкции предусмотрены сменный воздушный фильтр и картридж для ароматизации воздуха.

По данным SwitchBot, вентилятор создает воздушный поток объемом до 477 CFM, что примерно на 48% больше по сравнению с предыдущей моделью. Эффективная дальность циркуляции воздуха достигает 33 метров.

В основе устройства лежит бесщеточный двигатель постоянного тока мощностью 24 Вт. При минимальной скорости уровень шума составляет всего 21 дБ, поэтому вентилятор подходит для использования ночью. В устройстве реализована подсветка, что позволяет использовать прибор в качестве прикроватного ночника.

Изображение: SwitchBot

Для упрощения обслуживания конструкция сделана полностью разборной: пользователь может снять защитные решетки, лопасти и фильтр, чтобы быстро очистить их от пыли и загрязнений.

Управлять вентилятором можно несколькими способами: с помощью сенсорных кнопок на корпусе, комплектного пульта дистанционного управления или через систему умного дома. Одним из главных нововведений стала полноценная поддержка стандарта Matter — теперь Battery Circulator Fan 2 Pro подключается к совместимым экосистемам напрямую и не требует фирменного хаба SwitchBot, как это было у предыдущей модели.

SwitchBot Battery Circulator Fan 2 Pro уже поступил в продажу по цене 120 долларов. Покупателям доступны два цвета — черный и белый.