Super Heavy первого и третьего поколения сравнили на старте

Разницу сложно заметить визуально, но Super Heavy стал гораздо мощнее и современнее

В Сети опубликовали фотосравнение запуска двух версий ускорителя Super Heavy для ракеты Starship. На снимке рядом показаны старт Flight 6 с ускорителем Super Heavy первого поколения и недавний Flight 13, в котором использовался ускоритель Super Heavy третьего поколения.

Обе фотографии запечатлели момент одновременной работы всех 33 двигателей Raptor, однако между ними заметны различия. Новая версия ускорителя отличается использованием двигателей Raptor нового поколения.

Фото _MaxQ_

Двигатели Raptor 3 на ускорителе Super Heavy отличаются от предыдущего поколения Raptor 2 увеличенной до 280 тонн тягой, интегрированным охлаждением без внешних теплозащитных экранов и меньшим количеством деталей.

SpaceX регулярно совершенствует Starship и Super Heavy между испытательными полетами, внедряя новые технические решения для повышения надежности, эффективности и подготовки системы к многоразовой эксплуатации.