Бета-версия One UI 9.0 вышла для 49 моделей смартфонов и планшетов Samsung

Но программа публичного бета-тестирования One UI 9.0 запущена пока только для линейки Galaxy S26

Samsung продолжает активно готовить к выпуску оболочку One UI 9.0 на базе Android 17. По данным источников, компания уже тестирует новую прошивку внутри сразу на 49 смартфонах и планшетах Galaxy. В список вошли не только актуальные флагманы, но и устройства среднего и бюджетного сегментов.

Изображение: Samsung

Внутренние тестовые сборки One UI 9.0 вышли для следующих моделей:

Серия Galaxy S:

Galaxy S25;

Galaxy S25+;

Galaxy S25 Ultra;

Galaxy S25 FE;

Galaxy S24;

Galaxy S24+;

Galaxy S24 Ultra;

Galaxy S24 FE;

Galaxy S23;

Galaxy S23+;

Galaxy S23 Ultra;

Galaxy S23 FE.

Складные смартфоны Galaxy Z:

Galaxy Z Fold 7;

Galaxy Z Flip 7;

Galaxy Z Fold 6;

Galaxy Z Flip 6;

Galaxy Z Fold 5;

Galaxy Z Flip 5.

Серия Galaxy A:

Galaxy A57;

Galaxy A56;

Galaxy A55;

Galaxy A54;

Galaxy A37;

Galaxy A36;

Galaxy A35;

Galaxy A34;

Galaxy A27;

Galaxy A26;

Galaxy A25;

Galaxy A24;

Galaxy A17;

Galaxy A16;

Galaxy A15 5G;

Galaxy A07.

Серия Galaxy M:

Galaxy M56;

Galaxy M35;

Galaxy M34.

Планшеты Galaxy Tab:

Galaxy Tab S11;

Galaxy Tab S11 Ultra;

Galaxy Tab S10+;

Galaxy Tab S10 Ultra;

Galaxy Tab S10 FE;

Galaxy Tab S10 FE+;

Galaxy Tab S10 Lite;

Galaxy Tab S9;

Galaxy Tab S9+;

Galaxy Tab S9 Ultra;

Galaxy Tab A11;

Galaxy Tab S6 Lite.

При этом наличие внутренней тестовой сборки еще не означает, что все перечисленные устройства получат публичную бета-версию One UI 9.0 или обновятся раньше остальных. Обычно Samsung начинает внутренние испытания за несколько недель или даже месяцев до официального релиза, чтобы до финального релиза устранить ошибки.

На сегодняшний день открытая бета-программа One UI 9.0 официально доступна только владельцам смартфонов Galaxy S26. Однако, согласно недавним утечкам, уже в ближайшее время (в начале августа) к тестированию могут присоединиться и пользователи серии Galaxy S25.