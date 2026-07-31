Увеличение памяти видеокарт ставят на поток: GPU Solutions предложила услугу по увеличению объема памяти GeForce RTX 2080 Ti до 22 ГБ и GeForce RTX 3070 до 16 ГБ

То, что раньше выполняли отдельные энтузиасты, сейчас GPU Solutions будет выполнять массово

Компания GPU Solutions из ОАЭ начала предлагать коммерческую услугу по увеличению объема видеопамяти некоторых видеокарт Nvidia. Одной из первых моделей стала GeForce RTX 2080 Ti, объем VRAM которой можно увеличить с 11 до 22 ГБ.

Изображение: Nvidia

В отличие от подобных модификаций, которые раньше выполнялись в основном энтузиастами, компания предлагает полноценную сервисную услугу и предоставляет уже готовую прошивку (VBIOS), совместимую с модернизированной видеокартой.

Во время модернизации специалисты полностью разбирают видеокарту и заменяют штатные микросхемы памяти GDDR6 объемом 1 ГБ на аналогичные чипы емкостью 2 ГБ. После этого изменяется конфигурация аппаратных резисторов на печатной плате, чтобы увеличенный объем ОЗУ корректно распознавался. Одновременно сервис заменяет термопрокладки и термопасту, а после завершения работ проводит стресс-тесты и предоставляет результаты проверки стабильности.

Помимо RTX 2080 Ti, компания также предлагает аналогичную модернизацию для GeForce RTX 3070 (тут уже объем памяти увеличивается с 8 до 16 ГБ).

Увеличение объема видеопамяти в первую очередь важно для задач искусственного интеллекта, 3D-графики, обработки видео, профессиональных приложений и игр.

Стоимость услуги компания пока не раскрывает, но специалисты отмечают, что из-за продолжающегося роста цен на микросхемы памяти подобная модернизация может оказаться недешевой.