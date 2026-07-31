27-метровые 18-тонные ворота установлены на космодроме Blue Origin после взрыва ракеты New Glenn

Генеральный директор Blue Origin Дэйв Лимп сообщил о ходе модернизации инфраструктуры стартового комплекса LC-36. На площадке идет установка огромных ворот нового Интеграционного комплекса, а также продолжается переоборудование башни.

На северной стороне здания уже монтируют шесть панелей. Высота каждой из них составляет 88 футов (около 27 м), масса — примерно 18 тонн (40 тыс. фунтов), а общая ширина проема достигает почти 60 м (196 футов). Следующим этапом станет установка аналогичных ворот с южной стороны комплекса.

Изображение davill

Кроме того, Blue Origin завершила демонтаж верхних шести секций башни. Это необходимо для установки криогенных систем, пневматики, механизмов управления и других инженерных коммуникаций. Перед повторной сборкой башни также будут смонтированы дополнительные рабочие площадки.

Такой подход позволяет выполнять несколько этапов работ одновременно и сохранить график подготовки к возобновлению летных испытаний.

Напомним, New Glenn взорвалась вечером 28 мая 2026 года во время проведения статических огневых испытаний. Взрыв был настолько мощным, что вспышку от него удалось запечатлеть на другом конце штата — за 190 километров. По данным Politico, авария может задержать участие компании в лунной программе NASA примерно на год.