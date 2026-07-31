Amazon прибавила более 12% за день: AWS развеял опасения вокруг рекордных вложений в ИИ

Облачный бизнес вырос на 37% — это лучший результат за 4 года, несмотря на увеличение бюджета на ИИ до $220 млрд

Акции Amazon выросли более чем на 12% после публикации квартальной отчётности, поскольку подразделение Amazon Web Services (AWS) показало рост выручки на 37% — максимальный за последние 4 года.

Показатель оказался значительно выше ожидавшихся аналитиками 31% и добавил компании около $300 млрд рыночной стоимости ещё до открытия торгов.

Выручка AWS за квартал достигла $42,2 млрд. На этом фоне инвесторы стали меньше опасаться, что масштабные инвестиции Amazon в инфраструктуру искусственного интеллекта опережают реальный спрос. По словам генерального директора Энди Джесси, спрос на вычислительные мощности остаётся настолько высоким, что компания пока не может полностью удовлетворить потребности клиентов даже после увеличения объёмов строительства дата-центров.

Фото: Amazon

Amazon одновременно увеличила запланированные капитальные расходы примерно на 10% — до $220 млрд, что является одним из крупнейших инвестиционных бюджетов в истории корпоративного сектора. Основная часть средств направляется на развитие облачной инфраструктуры и систем искусственного интеллекта. При этом свободный денежный поток за последние 12 месяцев снизился с положительных $18,2 млрд годом ранее до отрицательных $7,6 млрд, отражая стоимость этой программы.

Несмотря на рост расходов и увеличение долговой нагрузки для финансирования строительства дата-центров, рынок сосредоточился именно на ускорении роста AWS. Аналитики отмечают, что облачный бизнес напрямую связан с доходами от ИИ, а сильные результаты Amazon дополнили аналогичные сигналы от Microsoft и Alphabet, усилив ожидания, что сейчас главным ограничением развития рынка становится уже не спрос, а нехватка вычислительных мощностей.