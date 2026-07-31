Бывшая биткоин-ферма превращается в современный ИИ-дата-центр с GPU: Core Scientific заключила сделку с AMD на $14 млрд

Оператор дата-центров предоставит AMD 529 МВт вычислительных мощностей по контракту на 15 лет и прекратил закупку ASIC-майнеров

Американский оператор дата-центров Core Scientific объявил о заключении долгосрочного соглашения с AMD на размещение инфраструктуры для искусственного интеллекта. Контракт предусматривает аренду 529 МВт вычислительных мощностей сроком на 15 лет и, по оценке компании, принесёт более $14 млрд гарантированной выручки. Развёртывание систем для клиентов AMD должно начаться в 2027 году.

Из общего объёма мощностей AMD напрямую арендовала 377 МВт на площадках в Техасе и Оклахоме, ещё 152 МВт в Алабаме и Джорджии зарезервировал неназванный облачный провайдер по соглашениям, поддержанным AMD.

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Компании также совместно займутся проектированием дата-центров и внедрением ускорителей AMD Instinct, процессоров EPYC и программной платформы ROCm. Кроме того, AMD получила право на покупку до 30 млн акций Core Scientific по цене $23,47 за акцию.

Сделка ускоряет переход Core Scientific от майнинга биткоина к предоставлению инфраструктуры для ИИ. Во II квартале услуги по размещению оборудования клиентов принесли $136,7 млн, или 83% всей квартальной выручки компании в размере $164,2 млн, тогда как доход от собственного майнинга сократился на 66%, до $21,5 млн.

Одновременно Core Scientific расторгла соглашение с компанией Block о поставке ASIC-майнеров для добычи биткоина и списала $41,9 млн связанных расходов. На 30 июня компания владела 848 BTC стоимостью $49,7 млн, а в I квартале продала 2385 BTC на сумму $208,2 млн.