Вместо воды или пены — жидкий азот: ученые предложили необычный способ тушения пожаров

Американские ученые предложили необычный способ борьбы с лесными пожарами — с помощью жидкого азота. Профессор Северо-Восточного университета США Яннис Левендис вместе с коллегами разработал прототип роботизированной системы, которая способна тушить возгорания без использования воды и химических огнезащитных составов.

Изображение: Matthew Modoono/Northeastern University

Идея родилась совершенно случайно. Еще в 2008 году во время одного из лабораторных экспериментов Левендис пролил жидкий азот на горящую резиновую крошку и с удивлением обнаружил, что пламя практически мгновенно погасло. Этот случайный опыт и стал отправной точкой для многолетних исследований.

Принцип работы технологии отличается от традиционных методов пожаротушения. Попадая в очаг возгорания, жидкий азот быстро испаряется, увеличиваясь в объеме примерно в десять раз. При этом он вытесняет кислород, без которого горение невозможно, и одновременно резко охлаждает пламя и раскаленные материалы до отрицательных температур. После испарения в окружающей среде остается лишь обычный азот.

Чтобы проверить идею на практике, исследователи создали компактного робота на гусеничном шасси. Машина оснащена криогенными резервуарами и системой подачи жидкого азота, она может работать как автономного, так и на дистанционном управлении. Предполагается, что такой робот сможет добираться до труднодоступных участков и ликвидировать небольшие очаги возгорания еще до того, как они превратятся в масштабный лесной пожар.

Разработка была создана совместно со студентами инженерного факультета при финансовой поддержке Фонда Гордона и Бетти Мур.

Исследователи отмечают, что нынешняя версия робота не предназначена для борьбы с крупными пожарами. Его основная задача — быстро обнаруживать и тушить небольшие очаги огня и тлеющую растительность там, где работа пожарных связана с высоким риском.

Сейчас система проходит испытания на специально подготовленных полигонах, имитирующих условия лесных пожаров, характерных для западных регионов США. В перспективе исследователи планируют масштабировать технологию и рассматривают возможность создания более крупных машин — пожарных автомобилей с криогенными резервуарами для жидкого азота.