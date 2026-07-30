Управлять камерой теперь можно, не касаясь смартфона. Представлен мобильный монитор Viltrox DC-T1

Компания Viltrox представила мобильный монитор DC-T1, предназначенный для съемки видео и создания контента на смартфонах.

Новинка получила 5-дюймовый Full HD-дисплей и позволяет видеть изображение с основной камеры телефона в реальном времени, не переворачивая устройство. В Китае аксессуар уже поступил в продажу по цене 499 юаней или 73 доллара.

Изображение Viltrox

Монитор подключается к смартфону через интерфейс USB-C и весит всего 112 г. Одной из его главных особенностей стала поддержка обратного сенсорного управления. Пользователь может выполнять основные действия прямо на экране DC-T1, включая настройку экспозиции, выбор точки фокусировки и переключение режимов съемки, не прикасаясь к дисплею смартфона. Это особенно удобно при записи видео на основную камеру или съемке самого себя.

Для удобства использования устройство оснащено отдельной кнопкой регулировки яркости с тремя уровнями. По словам Viltrox, DC-T1 создан специально для мобильных видеографов, блогеров и других авторов контента, которым требуется более крупный экран для контроля кадра и точной настройки композиции во время съемки.

