В США запатентовали модульные дата-центры на орбите с пассивным охлаждением

Вычислительные модули будут питаться от Солнца и охлаждаться напрямую в космосе

Sophia Space совместно с Калифорнийским технологическим институтом (Caltech) получила патент на архитектуру крупных модульных дата-центров для работы на орбите. Ключевая особенность разработки — пассивное охлаждение вычислительных модулей, которое позволяет отказаться от традиционных насосов, трубопроводов и жидкостных систем отвода тепла.

Патент был выдан 14 июля и охватывает масштабируемую конструкцию вычислительных и накопительных модулей, работающих от солнечной энергии.

Вместо единой системы охлаждения спутника разработчики предлагают использовать независимые модули TILE (Thermal Integrated LEO Edge — «тепловой интегрированный модуль для низкой околоземной орбиты»). Каждый модуль 4 процессорами, получает питание от солнечных элементов на освещённой стороне и отводит тепло через противоположную поверхность, излучая его непосредственно в холодный вакуум космоса. Модули соединяются оптоволоконными линиями передачи данных, без общих линий питания и теплообмена, что, по мнению разработчиков, упрощает масштабирование орбитальных вычислительных систем.

Фото: Sophia Space

Разработка выросла из проекта Space-based Solar Power Project, в котором Caltech исследовал технологии сбора солнечной энергии в космосе. По словам основателя Sophia Space Леона Алкалая (Leon Alkalai), после резкого роста спроса на вычислительные мощности для систем искусственного интеллекта идея орбитальных дата-центров получила новое значение: размещение вычислений в космосе позволяет использовать практически неограниченную солнечную энергию и избежать ограничений наземных электросетей, а главной инженерной задачей стало эффективное охлаждение оборудования.

Первый тест технологии TILE Sophia Space планирует провести на орбите в 2027 году на спутниковой платформе Apex Nova. Продажи модулей компания рассчитывает начать в 2028 году, а испытания полноценной орбитальной группировки из 4–6 аппаратов запланированы на 2029–2030 годы.

Компания была основана в 2023 году бывшим техническим руководителем Лаборатории реактивного движения NASA (JPL) и привлекла $22 млн инвестиций. Caltech, в свою очередь, продолжит совместные исследования лёгких разворачиваемых конструкций и систем терморегулирования для будущих орбитальных дата-центров.