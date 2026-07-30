В 2027 году будет ещё хуже: Samsung, прибыль которой взлетела в 250 раз, прогнозирует сохранение дефицита чипов до 2028 года

Samsung заявила, что ожидает усугубления дефицита чипов и его продолжения до 2028 года, после того как сообщила о более чем 250-кратном росте прибыли от продажи чипов. Акции крупнейшего в мире производителя микросхем памяти подскочили на целых 8%, а затем в четверг снизились на 1,1%.

«Ожидается, что дефицит предложения в 2027 году усугубится по сравнению с текущим годом и сохранится в 2028 году», — заявил аналитикам Чжэджун Ким, исполнительный вице-президент подразделения памяти Samsung.

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Он заявил, что Samsung заключила долгосрочные соглашения о поставках с пятью крупнейшими мировыми компаниями, занимающимися центрами обработки данных, и близится к заключению сделок еще с пятью крупными компаниями, не раскрывая их названий.

Он заявил, что долгосрочные контракты компании будут действовать как минимум пять лет и составят от 60% до 70% от ее общей мощности в долгосрочной перспективе, добавив, что они включают авансовые платежи и минимальные цены, направленные на хеджирование рисков капитальных инвестиций.

Операционная прибыль полупроводникового подразделения Samsung во втором квартале составила 89,2 триллиона вон (61,7 миллиарда долларов), что более чем в 250 раз превышает показатель прошлого года.

Однако резкий рост цен на чипы нанес ущерб мобильному подразделению компании, которое сообщило об убытке в размере 700 миллиардов вон.