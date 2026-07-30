Седьмой полет и идеальная посадка: SpaceX вывела секретный спутник NROL-95 на орбиту

Компания SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9 с секретной миссией NROL-95 для Национального управления военно-космической разведки США (NRO).

Старт состоялся со стартового комплекса SLC-40 базы Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде. Как и ожидалось, после отделения ступеней первая ступень ракеты благополучно вернулась на посадочную площадку LZ-2 неподалеку от места запуска, создав характерный звуковой удар, который был слышен в окрестностях.

Фото SpaceX

Для первой ступени Falcon 9 с номером B1096 этот полет стал уже седьмым. Ранее она использовалась при запусках миссий проекта Kuiper, IMAP, Starlink 6-87, NROL-77, GPS III-9 и грузового корабля CRS-34 к Международной космической станции. Успешная посадка позволит SpaceX вновь подготовить ускоритель к повторному использованию.

Поскольку запуск проводился в интересах национальной безопасности США, информация о полезной нагрузке не раскрывается. Известно лишь, что миссия выполнялась по заказу NRO, которое отвечает за создание и эксплуатацию американских разведывательных спутников.