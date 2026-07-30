Новейшая твердотельная батарея BYD объединяет галогенидные и сульфидные электролиты

BYD подала заявку на патент на композитную структуру катода, относящуюся к технологии твердотельных батарей. Информация была опубликована Национальным управлением интеллектуальной собственности Китая (CNIPA) 28 июля 2026 года .

В патентной заявке CN202510126712.6 (номер публикации CN122474592A) описывается конструкция материала, сочетающая галогенидные и сульфидные электролитные компоненты, но в ней не подтверждаются планы производства, области применения в транспортных средствах или коммерческая доступность.

Новая батарея BYD объединяет галогенидные и сульфидные электролитные материалы.

Согласно документам, поданным в CNIPA, патент BYD описывает композитный материал катода и способ его получения для применения в твердотельных батареях.

Изображение Grok

В конструкции используются две системы электролитных частиц: галогенидные электролиты с более мелкими частицами и сульфидные электролиты с более крупными частицами. Эти материалы объединяются с активным материалом катода для образования композитной электродной структуры.

Данная конструкция связана с одной из главных инженерных задач в области твердотельных батарей: поддержание стабильного контакта между твердыми материалами во время многократной зарядки и разрядки.

Главный научный сотрудник группы компаний BYD Лиан Юбо ранее заявлял, что стабильность границы раздела твердых тел является одним из главных технических препятствий на пути промышленного производства твердотельных батарей, описывая эту технологию как находящуюся на «этапе решения проблем».