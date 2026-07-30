Samsung, что за дискриминация? Galaxy A37 переведен на квартальные обновления спустя всего 4 месяца после выхода

Galaxy A37 до сих пор не получил июльский патч, хотя он вышел уже для Galaxy A33

Samsung перевела смартфон Galaxy A37 на квартальный график выпуска обновлений безопасности всего через четыре месяца после его выхода на рынок. Об этом пишет Sammobile со ссылкой на Таруна Ватса — он обнаружил изменения в списке поддерживаемых устройств компании.

Фото: Abhijeet Mishra / SamMobile

Обычно смартфоны Samsung Galaxy получают ежемесячные обновления безопасности в течение длительного времени после релиза, а затем переходят на квартальный цикл. В случае Galaxy A37 этот переход произошел сильно раньше обычного срока. Теперь устройство будет получать новые патчи безопасности раз в три месяца вместо ежемесячных обновлений.

Кроме того, Samsung пока не выпустила июльское обновление безопасности для Galaxy A37, несмотря на то что оно уже стало доступно для ряда более старых моделей. Например, серии, включая Galaxy A33.

Galaxy A37 дебютировал в марте с оболочкой One UI 8.5 на базе Android 16 QPR2. При этом Samsung по-прежнему сохраняет обещание предоставить смартфону шесть крупных обновлений Android и шесть лет выпуска обновлений безопасности.