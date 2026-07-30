BMW сократит 8000 сотрудников и передаст «мозг» своих автомобилей Qualcomm

На фоне падения продаж в Китае немецкий автопроизводитель выбрал Qualcomm единственным поставщиком на ближайшие 10 лет

BMW объявила сразу о двух крупных изменениях в своей стратегии. Компания сократит около 8000 сотрудников в Германии до конца 2027 года по программе добровольного увольнения и одновременно выбрала Qualcomm единственным поставщиком вычислительных платформ для своих автомобилей следующего поколения на ближайшие 10 лет. Сокращения затронут административные и инженерные подразделения, тогда как производственный персонал увольнения не коснутся.

Решения приняты на фоне ухудшения положения компании на ключевых рынках. Во II квартале продажи BMW в Китае сократились на 30%, после чего автопроизводитель уже снизил прогноз прибыли. Новый генеральный директор Милан Неделькович (Milan Nedeljkovic) заявил сотрудникам, что условия работы автомобильной отрасли существенно изменились.

Фото: BMW

Аналогичные меры принимают и другие немецкие автоконцерны: Volkswagen рассматривает масштабные сокращения, Mercedes пересматривает структуру бизнеса, а Porsche планирует сократить около 20% персонала к 2035 году.

Соглашение с Qualcomm предусматривает использование платформ Snapdragon Digital Chassis как для «цифрового кокпита», так и для систем автоматизированного вождения. Обычно эти направления обслуживаются разными поставщиками, однако BMW впервые передала обе ключевые вычислительные системы одному разработчику. Решение распространяется на автомобили нового поколения Neue Klasse, а технология Snapdragon Ride Pilot уже используется в электрическом BMW iX3 с функцией движения без участия водителя.

Фактически BMW усиливает зависимость от внешнего поставщика полупроводников именно в тот момент, когда сокращает собственные инженерные подразделения.