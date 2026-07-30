Химические ракеты больше не будут работать в одиночку: Impulse Space представила новую электрическую систему тяги для длительных космических миссий
Новая электрореактивная система Electra возьмёт на себя длительное удержание орбиты, оставляя химическое топливо для сложных манёвров
Impulse Space представила свою первую электрореактивную двигательную установку Electra, которая будет работать совместно с традиционными химическими двигателями. Вместо замены существующих систем компания предлагает гибридную схему: химические двигатели выполняют энергоёмкие манёвры, а электрическая тяга обеспечивает длительное удержание орбиты и другие операции, требующие высокой экономичности.
В компании отмечают, что современные спутники могут расходовать до 50% запаса химического топлива только на поддержание заданной орбиты в течение миссии. Передача этой задачи электрической двигательной установке позволяет сохранить химическое топливо для быстрого изменения орбиты, срочных манёвров и других наиболее ресурсоёмких операций.
Хотя электрические двигатели создают значительно меньшую тягу, они расходуют на порядки меньше рабочего тела и поэтому эффективны при длительной работе.
По данным Impulse Space, система Electra была полностью разработана внутри компании менее чем за 1 год, а путь от первых проектных работ до создания рабочего образца занял меньше половины этого срока. Практически все ключевые компоненты, включая сам двигатель и управляющую электронику, были спроектированы, изготовлены и испытаны собственными силами.
Сейчас компания готовит Electra к интеграции с орбитальным буксиром Mira. Первые испытания новой системы в космосе запланированы на 2027 год в рамках миссии GEO Express 1, которая станет частью программы Caravan 1.
В Impulse Space считают гибридную двигательную установку одним из ключевых элементов своей стратегии развития космической транспортной инфраструктуры. Компания рассчитывает использовать такие системы не только для продления срока службы спутников, но и для орбитальных перелётов, обслуживания космических аппаратов, доставки грузов и будущих операций в окололунном пространстве.
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