Химические ракеты больше не будут работать в одиночку: Impulse Space представила новую электрическую систему тяги для длительных космических миссий

Impulse Space представила свою первую электрореактивную двигательную установку Electra, которая будет работать совместно с традиционными химическими двигателями. Вместо замены существующих систем компания предлагает гибридную схему: химические двигатели выполняют энергоёмкие манёвры, а электрическая тяга обеспечивает длительное удержание орбиты и другие операции, требующие высокой экономичности.

В компании отмечают, что современные спутники могут расходовать до 50% запаса химического топлива только на поддержание заданной орбиты в течение миссии. Передача этой задачи электрической двигательной установке позволяет сохранить химическое топливо для быстрого изменения орбиты, срочных манёвров и других наиболее ресурсоёмких операций.

Хотя электрические двигатели создают значительно меньшую тягу, они расходуют на порядки меньше рабочего тела и поэтому эффективны при длительной работе.

Фото: Impulse Space

По данным Impulse Space, система Electra была полностью разработана внутри компании менее чем за 1 год, а путь от первых проектных работ до создания рабочего образца занял меньше половины этого срока. Практически все ключевые компоненты, включая сам двигатель и управляющую электронику, были спроектированы, изготовлены и испытаны собственными силами.

Сейчас компания готовит Electra к интеграции с орбитальным буксиром Mira. Первые испытания новой системы в космосе запланированы на 2027 год в рамках миссии GEO Express 1, которая станет частью программы Caravan 1.

В Impulse Space считают гибридную двигательную установку одним из ключевых элементов своей стратегии развития космической транспортной инфраструктуры. Компания рассчитывает использовать такие системы не только для продления срока службы спутников, но и для орбитальных перелётов, обслуживания космических аппаратов, доставки грузов и будущих операций в окололунном пространстве.