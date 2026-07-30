Представлен необычный проектор Dreame с Bluetooth-колонкой, лампой и экраном до 150 дюймов

Компания Dreame представила проектор A10, который отличается от привычных моделей сочетанием сразу нескольких функций.

Новинка может работать не только как проектор, но и как Bluetooth-колонка, ночник с динамической RGB-подсветкой и устройство для расслабления перед сном. В Китае продажи уже стартовали по цене 899 юаней.

Фото Dreame

Dreame A10 оснащен RGB-подсветкой Ambient Light, которая помогает создать мягкое освещение и снизить нагрузку на глаза. Устройство умеет воспроизводить звуки дождя, морских волн, костра и другие записи белого шума, сочетая их с динамическими световыми эффектами. По заявлению производителя, такой режим способствует более комфортному засыпанию.

Проектор получил поворотный подвес с регулировкой угла от 0 до 150 градусов, весит около 1 кг и имеет толщину всего 68 мм. Новинка работает под управлением Dangbei OS на базе Android 14, оснащена 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной флеш-памяти, поддерживает двухдиапазонный Wi-Fi 6 и автоматическую фокусировку с коррекцией трапецеидальных искажений на основе искусственного интеллекта.

Фото Dreame

Проектор имеет сертифицированную яркость 200 CVIA и проекционное отношение 0,85:1, позволяющее выводить изображение диагональю до 150 дюймов. За звук отвечает встроенный 5-ваттный динамик с поддержкой фирменных эффектов Dreame Hi-Fi.

