Представлен необычный проектор Dreame с Bluetooth-колонкой, лампой и экраном до 150 дюймов
Новый Dreame A10 объединяет возможности разных устройств
Компания Dreame представила проектор A10, который отличается от привычных моделей сочетанием сразу нескольких функций.
Новинка может работать не только как проектор, но и как Bluetooth-колонка, ночник с динамической RGB-подсветкой и устройство для расслабления перед сном. В Китае продажи уже стартовали по цене 899 юаней.
Dreame A10 оснащен RGB-подсветкой Ambient Light, которая помогает создать мягкое освещение и снизить нагрузку на глаза. Устройство умеет воспроизводить звуки дождя, морских волн, костра и другие записи белого шума, сочетая их с динамическими световыми эффектами. По заявлению производителя, такой режим способствует более комфортному засыпанию.
Проектор получил поворотный подвес с регулировкой угла от 0 до 150 градусов, весит около 1 кг и имеет толщину всего 68 мм. Новинка работает под управлением Dangbei OS на базе Android 14, оснащена 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной флеш-памяти, поддерживает двухдиапазонный Wi-Fi 6 и автоматическую фокусировку с коррекцией трапецеидальных искажений на основе искусственного интеллекта.
Проектор имеет сертифицированную яркость 200 CVIA и проекционное отношение 0,85:1, позволяющее выводить изображение диагональю до 150 дюймов. За звук отвечает встроенный 5-ваттный динамик с поддержкой фирменных эффектов Dreame Hi-Fi.
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