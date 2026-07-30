По 90 млн долларов за каждый запуск. SpaceX Илона Маска выполнит 18 новых космических запусков для Пентагона

SpaceX продолжает укреплять лидерство, несмотря на опасения по поводу зависимости от одного подрядчика

Космические силы США заключили с компанией SpaceX новый контракт стоимостью 1,6 млрд долларов. Соглашение предусматривает выполнение 18 запусков ракет Falcon 9.

До 2027 года компания должна вывести на орбиту спутники Пентагона, предназначенные для обнаружения и отслеживания воздушных целей. Контракт является частью основной программы закупки ракет-носителей, в которой государственные миссии распределяются на конкурсной основе.

В этой программе также участвуют United Launch Alliance и Blue Origin, однако именно SpaceX продолжает получать крупнейшие заказы благодаря высокой надежности и частоте запусков Falcon 9. Военные отмечают, что новый ускоренный процесс закупок позволил оформить контракт всего за два месяца, что должно значительно ускорить реализацию космических проектов Министерства обороны.

Изображение SpaceX

Это уже не первый крупный военный контракт SpaceX за последнее время. В мае Космические силы США подписали с компанией соглашения общей стоимостью 6,5 млрд долларов. Они включают создание спутниковой системы для обнаружения движущихся воздушных целей, а также разработку сети военной спутниковой связи для передачи данных между системами раннего предупреждения, отслеживания и перехвата ракет.

Несмотря на обеспокоенность некоторых американских законодателей возможной зависимостью Пентагона от одного поставщика, представители Космических сил заявляют, что продолжат поддерживать конкуренцию между американскими космическими компаниями.