«Юрент» ограничил скорость 35 тысячам пользователей из-за нарушений ПДД

Сервис кикшеринга «Юрент» подвел первые итоги работы рейтинговой системы для пользователей. По данным компании, ограничения скорости были введены для 35 тысяч аккаунтов, владельцы которых регулярно нарушали правила дорожного движения. Это менее 1% аудитории платформы.

Каждому пользователю изначально присваивается рейтинг в 100 баллов. За повторяющиеся нарушения, включая проезд пешеходных переходов без спешивания или неправильную парковку, оценка снижается. В результате уменьшается и максимально доступная скорость самоката — вплоть до 20% от разрешенного лимита на конкретном участке. При этом остальные меры безопасности, включая медленные зоны, запретные территории, штрафы и блокировку аккаунтов за серьезные нарушения, продолжают действовать.

Большинство нарушений «Юрент» выявляет по обращениям, поступающим через чат-боты в мессенджерах Max и Telegram. Каждое сообщение проходит проверку, а рейтинг снижается только при наличии подтвержденных доказательств. По данным сервиса, около трети поступивших обращений завершились понижением рейтинга. Если пользователь впоследствии соблюдает ПДД и не получает штрафов, рейтинг постепенно восстанавливается, а вместе с ним возвращается и максимальная скорость. По статистике компании, после введения ограничений 96% пользователей перестают нарушать правила.