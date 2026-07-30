Китай вывел на орбиту новый спутник связи для пилотируемой космонавтики. Запуск стал 50-м для космодрома Вэньчан

Китай успешно запустил новый спутник-ретранслятор Tianlian III-01. Ракета-носитель Long March-7A стартовала с космодрома Вэньчан на острове Хайнань 30 июля в 19:50 по местному времени и вывела аппарат на расчётную орбиту.

Фото: Xinhua

Спутник разработан Китайской академией космических технологий (China Academy of Space Technology, CAST). Он предназначен для передачи данных, а также обеспечения телеметрии, отслеживания и управления пилотируемыми космическими кораблями, орбитальными лабораториями и космическими станциями. Кроме того, Tianlian III-01 будет обслуживать спутники дистанционного зондирования Земли, работающие на средних и низких околоземных орбитах.

Миссия стала 659-м запуском семейства ракет Long March и 50-м стартом с космодрома Вэньчан (Wenchang), который эксплуатируется с 2016 года.