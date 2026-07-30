Azure впервые принесла Microsoft более $100 млрд за год, несмотря на рекордные расходы на ИИ

Облачный бизнес ускорил рост до 43%, объём невыполненных контрактов достиг $678 млрд, а капитальные вложения компании за год выросли до $116 млрд

Microsoft опубликовала финансовые результаты за IV квартал финансового года, подтвердив, что масштабные инвестиции в искусственный интеллект продолжают приносить эффект. Выручка компании выросла на 18% до $90 млрд, чистая прибыль — на 31% до $35,8 млрд, а облачное подразделение Microsoft Cloud увеличило выручку на 27%, до $59,3 млрд.

Главным событием квартала стал Azure. Выручка облачной платформы впервые превысила $100 млрд за финансовый год, а квартальный рост ускорился до 43% против 40% кварталом ранее и оказался выше ожиданий рынка.

Такой результат компания показала несмотря на сохраняющийся дефицит вычислительных мощностей: Microsoft приходится распределять графические ускорители между клиентами Azure, собственными ИИ-разработками и сервисом Microsoft 365 Copilot.

Фото: Tyler Lahti

Одновременно спрос на облачную инфраструктуру становится более разнообразным. Объём коммерческих контрактов, по которым выручка ещё не признана, вырос за год на 84% и достиг $678 млрд. Microsoft также сообщила, что основной прирост обеспечили не крупнейшие разработчики языковых моделей, а другие корпоративные клиенты. Кроме того, число платных пользователей Microsoft 365 Copilot увеличилось с 20 млн до более чем 30 млн.

Рост бизнеса сопровождается рекордными расходами на развитие инфраструктуры. Только за последний квартал Microsoft направила $35,8 млрд на строительство дата-центров и оборудование — более чем вдвое больше, чем годом ранее. За весь финансовый год капитальные затраты достигли около $116 млрд. При этом часть роста чистой прибыли обеспечила разовая прибыль в размере $3,2 млрд от инвестиций в компанию Anthropic. Без учёта подобных факторов скорректированная прибыль Microsoft выросла на 22%, с сохранением высокого спроса на облачные ИИ-сервисы и продолжающимся ростом стоимости их развития.