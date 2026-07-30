Правительство России выделит больше средств на достройку первых серийных Ил-114-300

Ещё 2,6 млрд рублей в этом году

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил в рамках совещания по авиастроению, что правительство направит ещё млрд рублей на достройку трёх первых серийных самолётов Ил-114-300. Средства дополнительно выделят уже в этом году, добавил Мишустин. По его словам, это обеспечат динамичную загрузку промышленных предприятий и постепенное обновление парка российских авиакомпаний отечественными самолётами.

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Ил-114-300 — это модернизированная версия турбовинтового самолёта Ил-114, он полностью укомплектован российскими системами, в том числе авиадвигателями ТВ7-117СТ-01. Авиалайнер рассчитан на 66 человек, его дальность полёта достигает 1450 км. В июне текущего года Ил-114-300 получил сертификат типа, первые поставки в Архангельский авиаотряд стартуют уже в августе.