8500 мАч, 66 Вт и фирменная камера Red Maple. Huawei nova 16 SE уже доступен для заказа в Китае

Huawei начала принимать предварительные заказы на новый смартфон nova 16 SE. Новинка стала доступна для бронирования сегодня, 30 июля — за 6 дней до полноценной презентации.

Изображение: Huawei

Компания пока не раскрыла технические характеристики устройства, но согласно предварительным данным смартфон получит 6,84-дюймовый плоский экран OLED с разрешением 1,5K и пиковой яркостью 8000 нит, SoC Kirin 8020, аккумулятор емкостью 8500 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт. Также новинке приписывают основную камеру с 50-мегапиксельным сенсором RYYB, систему обработки изображений Red Maple, поддержку спутниковой связи Beidou, боковой сканер отпечатков пальцев и пластиковую рамку корпуса.

По информации инсайдеров, устройство может стать переименованной версией модели Huawei Enjoy 90X Exclusive Edition. Ожидаемая стоимость — около 2000 юаней (примерно 300 долларов).

Напомним, вчера Huawei официально представила свои первые процессоры для настольных ПК.