В России откроют доступ к 8-кубитному квантовому сопроцессору SnowDrop 8Q

В России стартует открытое бета-тестирование квантового сопроцессора SnowDrop 8Q, сообщили в пресс-службе МГТУ имени Баумана. 8-кубитный сверхпроводниковый квантовый сопроцессор архитектуры SnowDrop следующего поколения будет доступен для онлайн-экспериментов с 1 по 20 августа 2026 года в облачной платформе квантовых вычислений Bauman Octillion.

Фото: МГТУ имени Баумана

В рамках открытого тестирования научные коллективы из России смогут удалённо работать на уникальном оборудовании, которое сложно и дорого воспроизводить в каждой лаборатории, отметили в «Бауманке». Это ускоряет научные открытия и помогает стране развивать лидерство в квантовых технологиях. Доступ к платформе предоставляется бесплатно после регистрации.

В пресс-службе университета заявили, что не просто улучшили точность двухкубитных операций, а переосмыслили подход к архитектуре, проектированию и управлению кубитами. Новые решения в архитектуре SnowDrop позволяют реализовать сверхпроводниковые квантовые сопроцессоры — одновременно точные, более простые в калибровке и масштабируемые. Это следующий шаг к созданию квантовых центров обработки данных для решения сложных задач.