После сбоев Waymo США хотят ввести единые правила для роботакси при чрезвычайных ситуациях

В Конгресс внесён законопроект, который обяжет операторов беспилотных автомобилей взаимодействовать с экстренными службами, круглосуточно поддерживать связь с властями и не блокировать работу спасателей

Власти Сан-Франциско поддержали федеральный законопроект AV Emergency Response Coordination Act, который впервые должен установить единые требования к работе роботакси во время чрезвычайных ситуаций. Инициатива появилась после нескольких инцидентов с автомобилями Waymo, мешавшими движению транспорта и работе экстренных служб.

Законопроект, представленный конгрессменом Кевином Маллином, обяжет операторов беспилотных автомобилей заранее предоставлять службам экстренного реагирования планы действий в чрезвычайных ситуациях, организовать круглосуточный канал связи с государственными органами и обеспечить процедуры, исключающие блокировку дорог роботакси.

Кроме того, компании должны будут подтверждать способность оперативно убрать неисправные автомобили с проезжей части, перенаправлять машины при возникновении чрезвычайных ситуаций и выполнять вводимые властями ограничения на работу в отдельных районах.

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Поводом для инициативы стали события в Сан-Франциско. Во время празднования Дня независимости 4 июля десятки автомобилей Waymo остановились прямо на дорогах, вызвав крупные заторы. Позже часть машин пришлось эвакуировать после того, как их аккумуляторы разрядились в плотном трафике. Ещё один крупный сбой произошёл в декабре, когда отключение электроэнергии и светофоров привело к массовой остановке беспилотных автомобилей по всему городу и стало предметом отдельного разбирательства городских властей.

Новый законопроект распространяется не только на Waymo, а на всех операторов автономного транспорта. Документ также предусматривает более тесную координацию между разработчиками роботакси и экстренными службами при работе в условиях массовых мероприятий, отключений инфраструктуры, ДТП и других нештатных ситуаций.

Пока инициатива не принята, поэтому её окончательная редакция, механизм исполнения и распределение полномочий между федеральными и региональными властями ещё могут измениться.