Батарея на 10 000 мАч, которая рассчитана на 7 лет, 80 Вт, 120 Гц и две 50-мегапиксельные камеры: Oppo A7 Pro Max выйдет 4 августа

Компания Oppo официально подтвердила, что смартфон Oppo A7 Pro Max представят 4 августа, и опубликовала новые изображения. Главной особенностью новинки станет аккумулятор емкостью 10 000 мА•ч — самый большой среди всех смартфонов бренда.

Уже открыты предварительные заказы, а покупателям предложат три расцветки: черную, оранжевую и белую с градиентом. Также будут доступны версии с 8/128 ГБ, 12/256 ГБ и 12/512 ГБ памяти.

Фото Oppo/gizmochina

Несмотря на рекордную батарею, смартфон получился сравнительно тонким: толщина корпуса составляет 8,47 мм, а масса — 226 г. Добиться этого удалось благодаря использованию одноэлементного кремний-углеродного аккумулятора вместо традиционной двухэлементной конструкции. Oppo также заявляет, что батарея рассчитана на сохранение высокой производительности в течение семи лет эксплуатации. Для ускорения зарядки предусмотрена поддержка проводной зарядки мощностью 80 Вт.

Фото Oppo/gizmochina

Oppo A7 Pro Max получит 6,78-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц, платформу Snapdragon 4 Gen 5, до 12 ГБ оперативной памяти, боковой сканер отпечатков пальцев и 3,5-мм разъем для наушников. Основная камера будет включать датчики разрешением 50 и 2 Мп, а фронтальная — 50-мегапиксельный сенсор. Смартфон будет работать под управлением Android 16 с оболочкой ColorOS 16.

