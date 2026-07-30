25 «падающих звезд» в час: названы лучшие часы для наблюдения одного из самых красивых звездопадов лета

В ночь на 31 июля жители России смогут увидеть пик активности метеорного потока Южные дельта-Аквариды. Как сообщили в Московском планетарии, лучшим временем для наблюдения станут последние часы перед рассветом. При благоприятной погоде можно будет заметить до 25 метеоров в час.

Радиант потока, то есть область, из которой визуально появляются метеоры, расположен в созвездии Водолея. Ночью и под утро он будет находиться над горизонтом, а перед рассветом поднимется на максимальную для северных широт высоту — около 18 градусов. Именно в этот период вероятность увидеть больше всего «падающих звезд» будет самой высокой.

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Астрономы отмечают, что лучшие условия для наблюдений сохранятся при ясном небе и вдали от городского освещения. При этом жители стран Южного полушария окажутся в более выгодном положении: там радиант поднимается значительно выше над горизонтом, поэтому метеорный поток будет заметен лучше, чем в северных широтах.

