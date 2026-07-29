Xiaomi встроила 24-гигагерцовый радар в обогреватель — Xiaomi Mijia Smart Bath Heater сам управляет светом, вентиляцией и теплом

При этом устройство получилось недорогим — около 160 долларов

Компания Xiaomi открыла предзаказ на новый умный потолочный обогреватель для ванной комнаты Mijia Smart Bath Heater P1 Human Sensing Edition. В Китае устройство с учетом государственной субсидии предлагается за 1099,05 юаня (чуть больше 160 долларов), первые поставки начнутся уже 4 августа.

Изображение: Xiaomi

Главной особенностью новинки стал встроенный 24-гигагерцевый радар высокой точности, который умеет распознавать присутствие человека в помещении. Благодаря этому обогреватель способен автоматически включать освещение, вентиляцию и другие функции, а после ухода пользователя — самостоятельно отключаться. Пользователь может настроить чувствительность сенсора и дальность обнаружения под размеры конкретной ванной комнаты.

Mijia Smart Bath Heater P1 получил встроенную световую панель с максимальной яркостью 1500 люмен с мягким рассеянным светом. За движение воздушных потоков отвечает двигатель с регулируемой скоростью работы.

Нагревательный элемент устройства имеет мощность 3000 Вт, что позволяет быстро прогревать помещение. Кроме того, обогреватель оснащен функцией стерилизации: по данным Xiaomi, эффективность обработки достигает 98%.

Еще одной особенностью стал встроенный датчик летучих органических соединений (VOC). Он способен отслеживать качество воздуха и автоматически запускать вентиляцию при обнаружении загрязнений. Максимальная производительность системы вентиляции составляет 259 м3/ч.

Новинка также поддерживает интеграцию с экосистемой умного дома Xiaomi через платформу HyperOS Connect. Это позволяет создавать автоматические сценарии совместной работы с другими устройствами компании — например, включать обогрев ванной перед пробуждением или отключать систему после выхода из комнаты.