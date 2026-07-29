Представлен кнопочный телефон Nokia 250 с двумя камерами, видеозвонками и разъёмом 3,5 мм

HMD представила телефон Nokia 250 4G Smart, который продолжает классический дизайн Nokia в виде моноблока с кнопками, одновременно включая в себя множество современных и практичных функций.

Корпус имеет степень защиты IP54 от пыли и брызг. На передней панели расположен 2,8-дюймовый ЖК-экран, а также 3-мегапиксельная фронтальная камера с независимой вспышкой. Сзади находится 2-мегапиксельная основная камера со вспышкой. Обе камеры поддерживают видеозвонки, что редко встречается в обычных телефонах.

Фото HMD/mydrivers

Телефон оснащен процессором Unisoc T137, 256 МБ оперативной памяти и 2 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором емкостью 1950 мАч, универсальным портом зарядки USB-C, 3,5-мм разъемом для наушников, Bluetooth 5.0, полной совместимостью с сетями 4G и возможностью совместного использования мобильной точки доступа.

Фото HMD/mydrivers

Телефон предлагает оплату по QR-коду Alipay, распознавание QR-кодов, голосовой перевод с помощью ИИ, облачные функции телефона, а также блокировку спам-звонков и SMS.