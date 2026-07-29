В смартфонах Xiaomi уже в 2026 году появится новейшая память LPDDR6 от SK Hynix

SK Hynix планирует начать массовое производство своих новых высокопроизводительных чипов памяти LPDDR6, и Xiaomi должна стать первым брендом, который получит эти чипы.

В микросхеме памяти LPDDR6 используется 10-нм техпроцесс 6-го поколения. улучшенную скорость передачи данных и энергоэффективность по сравнению с предыдущими версиями. Согласно сообщению Herald Korea, компания SK Hynix планирует поставить первую партию микросхем памяти LPDDR6 компании Xiaomi для её будущих флагманских телефонов. Похоже, что серия Xiaomi 18 может стать первой, где будет использоваться новый набор микросхем памяти.

Фото SK Hynix

Поскольку компания SK Hynix много лет сотрудничает с Xiaomi, именно этот производитель телефонов должен первым получить новые чипы памяти. Хотя официального подтверждения по этому вопросу пока нет.

Xiaomi и SK Hynix начали сотрудничество в 2013 году. Первым чипом памяти, использованным в телефонах Xiaomi, стал LPDDR3.