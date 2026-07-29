Выпускать аккумуляторы гораздо выгоднее, чем автомобили. Рентабельность CATL более чем в 11 раз превышает средний показатель восьми автопроизводителей

29 июля был опубликован список Fortune Global 500 за 2026 год, в который вошли десять китайских компаний, занимающихся производством автомобилей и автозапчастей.

В их число вошли восемь автопроизводителей, включая BYD и SAIC, и две компании по производству автозапчастей, включая CATL. Данные показывают, что CATL возглавила список с рентабельностью в 17%, что более чем в 11 раз превышает среднюю рентабельность восьми автопроизводителей, а ее чистая прибыль в 2025 году в размере 10 млрд долларов была эквивалентна совокупной чистой прибыли четырех автопроизводителей: BYD, Chery, FAW и SAIC.

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В первом полугодии 2026 года выручка и прибыль CATL выросли, в то время как многие автопроизводители столкнулись с операционным давлением. За тот же период общая прибыль отечественной автомобильной промышленности снизилась на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а рентабельность автомобильного сектора оказалась ниже среднего уровня в смежных отраслях.

В этом году Chery впервые вошла в список как независимая компания, акции которой котируются на бирже. Зарубежная выручка BYD составила почти 40% от общей выручки, а продажи ее автомобилей на новых источниках энергии возглавили мировые рейтинги.

Уровни прибыльности автопроизводителей различаются: Chery лидирует в сегменте с 6,3%, за ней следует BYD с 4,1%.