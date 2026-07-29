Прошлогодний Vivo X300 Pro до сих пор входит в топ-2 лучших камерофонов DxOMark, а к выходу уже готов следующий фотофлагман Vivo

Серия смартфонов Vivo получила разрешение на подключение к сетям связи. В базе сертификации засветилась модель с номером V2609A. Предположительно, это представитель линейки Vivo X500.

Сообщается, что устройства будут поддерживать сразу несколько моделей искусственного интеллекта, включая BlueHeart, Zhipu AI, Wenxin Yiyan, Doubao, DeepSeek и Tongyi Qianwen. Это позволит использовать разные ИИ-сервисы для поиска информации, работы с документами, генерации контента и других повседневных задач.

Ожидается, что смартфоны линейки Vivo X500 выйдут с новой оболочкой OriginOS 7, которая получит обновленный интерфейс в стиле «жидкого стекла», расширенные возможности персонализации и более плавную анимацию.

Изображение Grok

Линейка впервые будет состоять сразу из трех моделей: Vivo X500, Vivo X500 Pro и Vivo X500 Pro Max. Ожидается, что все они первыми получат новый флагманский процессор MediaTek Dimensity 9600 Pro, изготовленный по 2-нм техпроцессу TSMC.

Чип получит новую архитектуру с двумя производительными ядрами ARM C2-Ultra, поддержкой памяти LPDDR6 и накопителей UFS 5.0, что должно заметно увеличить скорость работы приложений, многозадачность и производительность в играх.

Стоит отметить, что выпущенный в прошлом году Vivo X300 Pro до сих пор удерживается в топ-2 лучших камерофонов DxOMark.