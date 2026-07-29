Huawei не выпускала такие смартфоны уже три года. В Сеть утекли живые фото Nova 16 SE

Будущий Huawei Nova 16 SE оказался очень похож на Honor Power 2

В интернете появились первые живые фотографии смартфона Huawei Nova 16 SE, хотя компания пока официально не анонсировала устройство.

Судя по снимкам, новинка получит полностью переработанный дизайн. На задней панели расположен широкий горизонтальный блок камер, который напоминает Honor Power 2 и iPhone 17 Pro.

Фото Weibo/huaweicentral

На корпусе сохранился фирменный логотип Nova Huawei, а модуль камеры включает три круглых элемента. Сам блок камер заметно выступает над корпусом и занимает почти всю ширину верхней части задней панели.

Смартфон будет представлен в черном, белом и нескольких градиентных вариантах. Один из них выполнен в оттенках, напоминающих закат, перекликаясь с оформлением флагманского Pura 90 Pro Max, а другой сочетает голубые и розовые цвета.

Фото Weibo/huaweicentral

Ожидается, что Nova 16 SE станет первым смартфоном серии SE за последние три года.

