В России представлен новый гибридный кроссовер Geely EX5 EM-R с увеличенным запасом хода

Компания Geely сообщила о скором выходе на российский рынок новой версии гибридного кроссовера Geely EX5 EM-R. Модель относится к классу автомобилей с увеличенным запасом хода (REEV).

Изображение: Geely

Кроссовер построен на платформе GEA и оснащён последовательной гибридной системой с 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 99 л. с. и электромотором, развивающим 218 л. с. Максимальный крутящий момент достигает 262 Н·м, а разгон до 100 км/ч занимает 8,1 секунды. Литий-железо-фосфатная батарея поддерживает быструю зарядку: восполнение заряда с 30 до 80% занимает около 20 минут.

Изображение: Geely

В салоне установлены 15,4-дюймовый экран мультимедийной системы и цифровая приборная панель диагональю 10,2 дюйма, предусмотрены операционная система Flyme Auto и аудиосистема с 16 динамиками. Объём багажника составляет 528 литров и увеличивается до 2065 литров при сложенных задних сиденьях.

Кузов автомобиля на 65% выполнен из высокопрочных сталей, а комплекс электронных ассистентов включает системы предотвращения столкновений, адаптивный круиз-контроль и контроль слепых зон. Информацию о комплектациях и стоимости Geely EX5 EM-R для российского рынка компания обещает раскрыть позднее.