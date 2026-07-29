Владельцы Samsung Galaxy S24 FE наконец начали получать свежайшее июльское обновление One UI на базе Android 16

Владельцы Samsung Galaxy S24 FE начали получать долгожданное июльское обновление безопасности. Первыми новую прошивку начали распространять в Индии, где она уже доступна для загрузки.

Обновление основано на интерфейсе One UI 8.5 и операционной системе Android 16. Оно имеет номер сборки S721BXXSDDZG1, занимает 309,51 МБ и включает июльский пакет безопасности с датой 5 июля 2026 года. По официальной информации Samsung, обновление повышает уровень защиты устройства и устраняет выявленные уязвимости.

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Кроме того, компания предупреждает, что после установки новой версии программного обеспечения откат к предыдущей прошивке станет невозможен. Это связано с изменениями в системе безопасности и механизмах защиты устройства.

О начале распространения обновления первым сообщил редактор SamMobile и инсайдер Тарун Ватс.

