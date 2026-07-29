Rocket Lab получила рекордный контракт на $266 млн для испытаний противоракетной обороны США

Компания проведёт 12 суборбитальных запусков для Космических сил США с возможностью добавить ещё 6 миссий, начиная с конца 2026 года

Rocket Lab получила крупнейший контракт в истории компании: Космические силы США (US Space Force) выбрали её для проведения серии суборбитальных запусков стоимостью $266 млн. Миссии будут использоваться для отработки и испытаний систем противоракетной обороны следующего поколения.

Контракт был заключён через Командование космических систем Космических сил США (Space Systems Command) в рамках программы Rocket Systems Launch Program. Он предусматривает 12 суборбитальных запусков с возможностью выполнения ещё 6 дополнительных миссий.

Первый запуск по соглашению запланирован не ранее конца 2026 года.

Фото: Rocket Lab

Основной задачей запусков станет проверка новых технологий противоракетной обороны, испытание перспективных систем и ускорение их разработки для вооружённых сил США. Большинство миссий пройдёт с новой стартовой инфраструктуры Rocket Lab на космодроме Pacific Spaceport Complex–Alaska на острове Кадьяк, что расширит возможности компании за пределами действующих площадок в Новой Зеландии и штате Вирджиния.

Контракт укрепляет позиции Rocket Lab как поставщика запусков для задач национальной безопасности США. Компания известна как один из ведущих операторов коммерческих запусков малых спутников, однако новое соглашение расширяет её участие в оборонных проектах и в сфере оперативных космических запусков, где заказчики требуют быстрых и регулярных испытаний новых технологий.