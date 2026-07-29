«Алиса AI» набирает аудиторию: быстрые ответы в поиске Яндекса используют уже почти 50 миллионов человек

Новые компактные ИИ-модели показали более высокие результаты в сравнительном тестировании с AI Overviews от Google

Во втором квартале 2026 года ежемесячная аудитория быстрых ответов «Алиса AI» в поиске Яндекса достигла 49,5 млн пользователей. Сейчас краткие ответы отображаются примерно для 42% поисковых запросов — это на 7 процентных пунктов больше, чем кварталом ранее. По данным аналитиков, ИИ-обзоры становятся одним из основных способов взаимодействия с поисковыми системами.

Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT

Как рассказали в компании, рост охвата в «Яндекс Поиск» связан с внедрением нового поколения компактных моделей Alice AI Search, созданных специально для работы в условиях высокой нагрузки. Они прошли полный цикл обучения и используют гибридную архитектуру, объединяющую подходы Mixture of Experts и encoder-decoder.

Согласно результатам слепого сравнительного тестирования Side-by-Side, новые модели превзошли AI Overviews от Google в 56,7% случаев. Наиболее заметное преимущество было зафиксировано при обработке сложных запросов с большим объемом контекста, а также по темам медицины и права.

Быстрые ответы «Алиса AI» формируются на основе данных из открытых источников и сопровождаются ссылками на первоисточники. При необходимости пользователь может перейти на сайты, продолжить поиск по изображениям, товарам или видео. В зависимости от запроса сервис автоматически выбирает наиболее подходящий формат выдачи — краткий ответ или подборку источников для самостоятельного изучения.