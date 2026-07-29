Boeing отложила возвращение Starliner: первый после аварийной миссии полёт теперь ждут не раньше конца 2026 года

Компания рассчитывала провести беспилотную и пилотируемую миссии корабля в 2026 году, но после обсуждений с NASA перенесла запуск грузового Starliner-1 минимум на IV квартал

Boeing и NASA продолжают согласовывать дату следующего полёта космического корабля CST-100 Starliner, который должен отправиться к МКС в беспилотной грузовой миссии. В отчёте Boeing для Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) компания указала, что теперь ожидает завершить такую миссию не ранее IV квартала 2026 года.

Ранее Boeing рассчитывала провести в 2026 году сначала беспилотный полёт Starliner, а затем пилотируемую миссию. Однако после последних обсуждений с NASA компания сообщила, что сроки первого запуска изменились.

Даты следующих миссий пока что остаются предметом переговоров между Boeing и NASA, а их цели и расписание ещё не определены.

Фото: NASA / Joel Kowsky

Starliner не летал с момента испытательного полёта Crew Flight Test в 2024 году, во время которого у корабля возникли проблемы с двигательными установками и утечки гелия. NASA решила вернуть аппарат на Землю без экипажа, а 2 астронавта, которые отправились к МКС на Starliner, провели на станции около 9 месяцев и вернулись на корабле SpaceX Crew Dragon.

Boeing заявляет, что работа над устранением обнаруженных проблем идёт успешно. По словам главы компании Келли Ортберга, «устранение недостатков Starliner идёт достаточно хорошо». При этом в июне 2026 года представители Консультативной группы NASA по безопасности полётов сообщили, что работы над исправлениями продолжаются и подготовка следующего полёта может занять до года.

Starliner остаётся одним из последних крупных проектов Boeing в космическом и оборонном подразделении, работающих по контрактам с фиксированной стоимостью, которые компания пытается вывести из зоны перерасхода бюджета. По словам Ортберга, Boeing уже списала около $2 млрд на программу Starliner, но пока не ожидает новых существенных финансовых потерь до возвращения корабля к полётам. При этом компания признаёт, что сроки зависят от согласования с NASA.