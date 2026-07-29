Крошечный HMD Touch AI с точкой доступа Wi-Fi за $70, который вдохновлен легендарными Nokia Lumia, поступил в продажу в Китае

Небольшой сенсорный телефон HMD Touch AI поступил в продажу на JD.com по цене 469 юаней или 69 долларов.

В официальном описании утверждается, что дизайн телефона является копией классической Lumia, и он предлагается в различных цветовых вариантах.

Фото HMD/ithome

Толщина телефона составляет 10,85 мм, он оснащен 3,2-дюймовым TFT-экраном с разрешением 240 х 320 пикселей с 0,3-мегапиксельной селфи-камерой и настраиваемой физической кнопкой сверху, которую можно назначить в качестве кнопки экстренного вызова SOS. На задней панели телефона расположена основная 2-мегапиксельная камера.

Этот телефон оснащен процессором Unisoc T127, 64 МБ оперативной памяти, 128 МБ встроенной памяти и встроенным аккумулятором емкостью 1950 мАч (с поддержкой зарядки мощностью 4 Вт). Телефон умеет подключаться к Wi-Fi и работать в режиме точки доступа, что редко встречается среди устройств такого класса.

Фото HMD/ithome

Он поддерживает полнофункциональное подключение к сетям 4G, а китайская версия поставляется с предустановленными приложениями, такими как Doubao AI, Alipay, Migu Music и Snake.

